İlçe Millî Eğitim Müdürü Hancı'dan USAEM'e iş birliği ziyareti

Odunpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürü Barış Hancı, yerli ve yabancı askerî pilotlara uçuş sağlığı eğitimlerinin verildiği Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi'ni (USAEM) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Odunpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürü Barış Hancı, Şube Müdürü Ömer Kızılkılıç ile birlikte dünyada sayılı merkezler arasında yer alan USAEM'e çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Program kapsamında merkez bünyesindeki laboratuvarları ve uçuş simülasyon cihazlarını yerinde inceleyen heyet, kurumun faaliyetleri ve yürütülen bilimsel çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Öğrencilere yönelik havacılık projeleri değerlendirildi

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Ziyarette, öğrencilerin havacılık ve uzay bilimlerine ilgisini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilebilecek ortak çalışmalar masaya yatırıldı. Geleceğin bilim insanları ile havacılık profesyonellerinin yetiştirilmesine katkı sunulması hedeflenen görüşmede, kurumlar arası iş birliği imkânları istişare edildi. Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennilerinin iletilmesinin ardından tamamlandı.