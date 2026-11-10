İl Müftüsü Gül'den organ bağışı standına destek ziyareti

Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül, 39 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'nde açılan bilgilendirme standını ziyaret ederek diyaliz hastalarına moral verdi.

Organ ve doku bağışına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan stant alanını; Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici ve Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Cem Algın ziyaret etti. Yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan heyet, organ bağışının nakil bekleyen hastalar için hayati önem taşıdığını ve toplumsal duyarlılığın artırılması gerektiğini ifade etti.

REKLAM

Diyaliz hastalarına gül takdim edildi

Stand ziyaretinin ardından hastanenin Diyaliz Merkezi'ne geçen İl Müftüsü Muharrem Gül, burada tedavi gören hastalarla bir araya geldi. Hastalarla sohbet edip geçmiş olsun dileklerini ileten Gül, hastalara gül takdim ederek moral verdi. Ziyaret, organ bağışının insani bir dayanışma örneği olduğuna dikkat çekilmesinin ardından sona erdi.