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        AK Parti İl Başkanı Albayrak, Şirintepe Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Şirintepe Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:51 Güncelleme:
        AK Parti İl Başkanı Albayrak, Şirintepe Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Şirintepe Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi.

        AK Parti heyeti, mahalle ziyaretleri kapsamında Şirintepe Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede vatandaşlarla buluştu. Programa; AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, İl Teşkilat Başkanı Erkan Koca, Tepebaşı İlçe Teşkilat Başkanı Alaattin Özen, Şirintepe Mahalle Başkanı Ali Nalbant ve teşkilat mensupları katıldı. Mahalle sakinlerinin öneri ve taleplerinin değerlendirildiği buluşmada, bölgeye yönelik çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

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        "Sandığa değil, samimiyete dayanır"

        Gerçekleştirilen ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, "Adresimiz milletimizin yanı: Şirintepe'de, Ali Dayı’nın yerindeyiz. Hemşehrilerimizle birlikteliğimiz sandığa değil, samimiyete dayanır. Akşam sohbetlerimizde hem vatandaşlarımızı dinliyor hem de geleceği konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

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