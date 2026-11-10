Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bayrak devam eden inşaatları inceledi

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ile İl Müdür Yardımcısı Hüseyin Hacıoğlu, kent genelinde devam eden yatırımları yerinde denetledi. Ziyaret programı kapsamında; Cafer Güven Huzurevi, Engelsiz Yaşam Merkezi ve yapım çalışmalarına yeni başlanan Çocuk Evleri Sitesi inşaat alanları gezildi. Yetkililerden yürütülen çalışmalar ve inşaatların son durumu hakkında detaylı bilgi alan heyet, projelerin ilerleyiş süreçlerini değerlendirdi.

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