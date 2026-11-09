Eskişehir'de iklim için ortak yaşamın yeni adresi: a.d.a açıldı

Akıskalıoğlu ailesinin destekleriyle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kentpark'ta hayata geçirilen a.d.a İyi Yaşam İçin Ortak Üretim ve İnovasyon Merkezi düzenlenen törenle kapılarını açtı.

Doğayla uyumlu yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı, iklim değişikliğiyle mücadelede ortak akıl ve dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyen a.d.a; kente yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırdı. a.d.a bünyesinde ayrıca Ekolojik Çocuk Evi de hayata geçirilecek. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, açılışta yaptığı konuşmada a.d.a'nın özellikle Porsuk Çayı üzerindeki konumuna dikkat çekti. Başkan Ünlüce, "a.d.a sizi çağırıyor. Gelin, a.d.a'da hep beraber şikâyet etmek yerine çözüm üretelim." dedi.

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Açılış programında a.d.a'nın kuruluş amacı, vizyonu ve kent yaşamına sunacağı katkıların anlatıldığı tanıtım filmi gösterildi. Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, TAKK Kurucusu Pınar Akıskalıoğlu, Dr. Roberta Boscolo, Profesör Sir David King ve Simge Fıstıkoğlu konuşmalarını gerçekleştirdi.

"Bir mekânın değil, bir fikrin açılışını yapıyoruz"

TAKK Kurucusu Pınar Akıskalıoğlu, a.d.a'nın yalnızca fiziksel bir mekân olmadığını, iklim için ortak sorumluluk anlayışını büyütecek bir buluşma noktası olduğunu ifade etti. Dünyanın farklı kentlerinden gelen konuklara teşekkür eden Akıskalıoğlu, Eskişehir'in böyle bir vizyonu hayata geçirmeyi hak ettiğini belirtti.

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Pınar Akıskalıoğlu, a.d.a'nın güçlü bir ekip çalışması ve ortak vizyonla hayata geçirildiğini belirterek, bundan sonraki süreçte de herkesin katkısıyla büyüyeceğini ifade etti. Akıskalıoğlu, tüm katılımcıları a.d.a'ya sahip çıkmaya, farklı uzmanlıkları bir araya getirerek birlikte düşünmeye ve üretmeye davet ederek, "Burası size emanet." dedi.

"Birlikte hareket etmeliyiz"

Dünya Meteoroloji Örgütü İklim ve Enerji Birimi Sorumlusu Roberta Boscolo ise konuşmasında iklim değişikliğinin küresel etkilerine ve kentlerin bu süreçte üstlenmesi gereken sorumluluklara dikkat çekti.

"Eskişehir önemli bir adım attı"

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İklim Krizi Danışma Grubu Kurucusu ve Başkanı Profesör Sir David King ise konuşmasında iklim değişikliğinin gelecekte oluşturucağı küresel risklere dikkat çekerek a.d.a.'nın önemine vurgu yaptı. Eskişehir'in iklim konusunda harekete geçen ve bu alanda önemli bir adım atan bir kent olduğunu belirten King, merkezde ortaya konulan yaklaşımın dünyanın farklı şehirlerine yayılmasının kendisine umut verdiğini ifade etti. David King, Eskişehir'de olmaktan ve kentte böylesine anlamlı bir açılışa katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün burada da dirençlilikten söz edildi. Eskişehir Belediye Başkanının ve dünyanın pek çok kentindeki belediye başkanlarının üzerinde çalıştığı konulardan biri bu. Böyle kararları hayata geçirmek cesaret gerektiriyor. Cesur belediye başkanları toplumun başlangıçta karşı çıktığı uygulamaları gerçekleştirebilir. Eskişehir'in de cesur bir belediye başkanına sahip olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle Eskişehir'i tebrik ediyorum."

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"Sürdürülebilirlik bizim kültürümüzde var"

Gazeteci ve televizyon sunucusu Simge Fıstıkoğlu ise konuşmasında iklim kriziyle mücadelede büyük ve radikal kararlar kadar günlük hayatta atılacak küçük adımların da önemli olduğunu vurguladı. Fıstıkoğlu, atıkları ayrıştırmak, su ve enerji tasarrufu yapmak, uygun olduğunda otomobil yerine yürümeyi tercih etmek gibi alışkanlıkların zamanla büyük değişimlere katkı sağlayacağını söyledi. Çocukların sürdürülebilirlik konusunda daha bilinçli yetişmesinin önemine değinen Fıstıkoğlu, Eskişehir'de hayata geçirilen a.d.a ve Ekolojik Çocuk Evi'nin bu açıdan çok değerli olduğunu belirterek, projenin Türkiye geneline örnek olmasını temenni etti.

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"a.d.a, iklim mücadelesinde ortak aklın buluşma noktası olacak"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, açılışta yaptığı konuşmada a.d.a'nın ortaya çıkış hikâyesini anlatarak iklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerin öncü rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Göreve başladıktan sonra iklim odaklı çalışmalar için ilk adımları attıklarını belirten Başkan Ünlüce, başlangıçta bir kütüphane fikriyle gündeme gelen projenin zamanla daha kapsamlı bir iklim vizyonuna dönüştüğünü ifade etti. Bu süreçte belediye bünyesinden dört, belediye dışından iki kişinin katılımıyla altı kişilik bir İklim Çalışma Grubu oluşturduklarını söyleyen Ünlüce, ekibin Oxford Üniversitesi'nde aldığı eğitimlerle çalışmalarına başladığını aktardı. İklim mücadelesinin yalnızca belirli bir uzman grubunun değil, toplumun bütün kesimlerinin sorumluluğu olduğunu dile getiren Başkan Ünlüce, Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık 6 bin çalışanının da bu dönüşümün bir parçası olması amacıyla kurum içinde eğitim çalışmalarına başladıklarını belirtti. Başkan Ünlüce, başlangıçta kütüphane olarak düşünülen projenin zamanla İklim Adası ve sosyal inovasyon merkezi fikrine dönüştüğünü, burada hayata geçirilecek Ekolojik Çocuk Evi ile de doğayla uyumlu yaşam kültürünün çocuklara küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi.

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Geleceğe umut bırakan zaman kapsülü

Açılış programı kapsamında TAKK'ın katkılarıyla hazırlanan Porsuk Belgeseli'nin fragmanı da davetlilerle paylaşıldı. Tanıtımın ardından protokol üyeleri a.d.a'yı dolaşarak merkezdeki çalışma ve etkinlik alanlarını yakından inceledi.

Programın en anlamlı anlarından biri ise Ekolojik Çocuk Evi alanında gerçekleştirilen zaman kapsülü töreni oldu. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, bağışçı Pınar Akıskalıoğlu, Profesör Sir David King, Roberta Boscolo ve İklim Çalışma Grubu üyelerinin katılımıyla çocuk evinin temeline bırakılan zaman kapsülü, gelecek nesillere duyulan güvenin, ortak değerlerin ve sürdürülebilir bir dünya idealinin simgesi oldu.

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Eskişehir'in sürdürülebilir kent vizyonuna önemli katkı sunacak a.d.a'nın açılış törenine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, YENİ Parti İl Başkanı Talat Yalaz, Ali İhsan Akıskalıoğlu, TAKK Kurucusu Pınar Akıskalıoğlu, Dünya Meteoroloji Örgütü İklim ve Enerji Birimi Sorumlusu Dr. Roberta Boscolo, İklim Krizi Danışma Grubu Kurucusu ve Başkanı Profesör Sir David King, gazeteci ve televizyon sunucusu Simge Fıstıkoğlu, akademisyenler, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.