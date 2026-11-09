Eskişehir'de Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi başladı
Eskişehir'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinasyonunda 110 okulun katılımıyla düzenlenen Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi başladı.
Eskişehir'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinasyonunda 110 okulun katılımıyla düzenlenen Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi başladı.
8 hafta sürecek proje kapsamında öğrenciler, her hafta belirlenen temalar doğrultusunda çeşitli görevleri yerine getirerek sağlıklı yaşam bilincini okullarından ailelerine ve çevrelerine yaymayı hedefliyor.
Proje kapsamında her hafta farklı temalarla öğrencilerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesine yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.