Türkmen Dağı beyaza büründü
Eskişehir'de yer alan Türkmen Dağı'nda, dün gece ve sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebi ile beyaza büründü.
Eskişehir’de yer alan Türkmen Dağı’nda, dün gece ve sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebi ile beyaza büründü.
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Yukarıkalabak Mahallesi sınırlarında yer alan Türkmen Dağı’nda, dün gece ve sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklıklarının eksi seviyelere gerilediği bölgede yüksek kesimler beyaza büründü. Oluşan manzara kartpostalları aratmadı. Bazı vatandaşlar kar üzerinde ATV ile gezinti yaptı.
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