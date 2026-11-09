Eskişehir'de dondurucu soğuk: Ağaçlar ve araç camları buz tuttu

Eskişehir’de gece saatlerinden itibaren etkisini artıran soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Sıfırın altına düşen hava sıcaklığı nedeniyle kent merkezinde ve yüksek kesimlerde dondurucu soğuklar yaşandı. Sabah saatlerinde sokağa çıkan vatandaşlar buz tutmuş araç camlarını temizlemekte güçlük çekerken, park ve bahçelerdeki ağaç dallarının üzeri buz tabakası ve kırağı ile kaplandı.

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