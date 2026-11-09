Ankara-İstanbul seferini yapan YHT'de epilepsi krizi geçiren yolcu hastaneye kaldırıldı

Tekerlekli sandalye ile perondan ambulansa taşınan yolcu, tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat akşam 20.00 sıralarında Ankaraİstanbul seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki trende bulunan İ.A. isimli yolcu aniden fenalaşarak epilepsi krizi geçirdi. Durumun bildirilmesi üzerine tren, kontrol amaçlı olarak Eskişehir Garı'nda durduruldu. İhbar üzerine garda hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ekipleri, trene girerek fenalaşan İ.A.'ya ilk müdahaleyi yaptı.

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