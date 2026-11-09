Eskişehir'de Ulusal STEM Çalıştayı tamamlandı

Çalışmada öğretmenler, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerine göre takımlar oluşturarak mentörler eşliğinde proje, öğrenme senaryosu ve prototip geliştirdi.

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