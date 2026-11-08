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        Eskişehir Sanayi Odası'na dünya çapında "En İyi Oda" ödülü

        Eskişehir Sanayi Odası'nın yeşil dönüşüm ve verimlilik alanındaki çalışmalarıyla kazandığı AsyaPasifik şampiyonluğu, Filipinler'de düzenlenen törenle taçlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 22:30 Güncelleme:
        Eskişehir Sanayi Odası'na dünya çapında "En İyi Oda" ödülü

        Eskişehir Sanayi Odası’nın yeşil dönüşüm ve verimlilik alanındaki çalışmalarıyla kazandığı AsyaPasifik şampiyonluğu, Filipinler’de düzenlenen törenle taçlandı.

        AsyaPasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Ödülleri’nde Büyük Oda Kategorisi birinciliğine layık görülen Eskişehir Sanayi Odası (ESO), ödülünü Filipinler’de gerçekleştirilen törenle teslim aldı. Bu başarıyla Eskişehir sanayisinin dönüşümüne öncülük eden ESO’nun çalışmaları uluslararası alanda bir kez daha takdir gördü. Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Avustralya’nın da aralarında bulunduğu 27 ülkeyi kapsayan CACCI bünyesinde kazanılan dünya çapında "En İyi Oda" büyük ödülü, ESO’nun üyelerine yönelik yeşil dönüşüm, yalın üretim, dijitalleşme ve verimlilik çalışmalarının başarısını ortaya koydu.

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        "Bu ödül, fabrikalarımızda başlayan dönüşümün dünyadaki karşılığıdır"

        Ödüle ilişkin değerlendirmede bulunan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir’in üretim gücünü uluslararası platformlarda temsil etmekten gurur duyduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Eskişehir’de sanayicilerimizle birlikte başlattığımız dönüşümün bugün Filipinler’de böylesine anlamlı bir ödülle taçlanması hepimiz için büyük bir gurur. Bu ödül, fabrikalarımızda başlayan dönüşümün, üretime yansıyan bilginin ve ortak emeğin dünyadaki karşılığıdır. Üyelerimizin daha verimli üretmesi, kaynaklarını daha etkin kullanması ve küresel rekabette güçlenmesi için attığımız adımların uluslararası alanda takdir görmesi, çalışma azmimizi daha da artırıyor."

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        Kesikbaş, bu başarının ortak bir emeğin eseri olduğunu vurgulayarak, "Bu ödülü üreten, istihdam sağlayan ve şehrimizin geleceğine yatırım yapan tüm sanayicilerimiz adına alıyoruz. Meclisimize, Yönetim Kurulumuza, üyelerimize ve özveriyle çalışan ekibimize teşekkür ediyorum. Eskişehir sanayisinin başarılarını dünya sahnesine taşımaya devam edeceğiz. Birlikte inandık, birlikte başardık. Bu gurur hepimizin" dedi.

        Eskişehir’den dünyaya örnek çalışmalar

        ESO, Model Fabrikası ve Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi aracılığıyla son dört yılda 100’den fazla firmaya karbon ayak izi hesaplaması ve sürdürülebilirlik raporlamasında doğrudan destek sağladı. Yeşil Yakalı Akademisi’nde 200’ün üzerinde lider yetiştirilirken, 100’ün üzerinde üye firmada yalın dönüşüm ve dijital dönüşüm olgunluk analizleri tamamlandı. Farklı kurumlardan sağlanan 4,5 milyon avronun üzerindeki kaynak, üyelerin yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandırmak ve rekabet gücünü artırmak amacıyla kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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