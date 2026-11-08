"60 Yılda Serpil Akyıl" Sergisi sanatseverlerle buluştu

Serpil Akyıl'ın 60 yıllık sanat yolculuğunu gözler önüne seren "60 Yılda Serpil Akyıl" isimli 53. kişisel sergisi, Eskişehir'de açıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sanatçı Serpil Akyıl'ın 60 yıllık sanat yolculuğunu gözler önüne seren "60 Yılda Serpil Akyıl" sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Geleneksel kültürün izlerini, masalsı figürleri ve mitolojik öğeleri çağdaş bir anlatımla bir araya getiren sergi, Sanat Sokağı Geçici Sergi Salonu'nda kapılarını açtı.

Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi'nde yetişen ve uzun yıllar Anadolu Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Serpil Akyıl, 53. kişisel sergisinde sanat yaşamının farklı dönemlerinden eserleri bir araya getirildi. Sanatçının belleğinde yer eden görüntülerden, farklı toplumların yaşam biçimlerinden, geleneklerinden ve inançlarından beslenen eserler, özgün renkleri ve hayalî anlatımlarıyla dikkat çekiyor.

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Ziyaretçilere farklı kültürlerden beslenen zengin bir sanat deneyimi sunan "60 Yılda Serpil Akyıl" sergisi, 6 Aralık 2026 tarihine kadar Sanat Sokağı Geçici Sergi Salonu'nda ziyaret edilebilecek.

Öte yandan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen serginin açılışına Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, sanatçı Serpil Akyıl ve çok sayıda sanatsever katıldı.