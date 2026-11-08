Anadolu Üniversitesi'nden sınav döneminde öğrencilere çorba ikramı

Anadolu Üniversitesi, 20262027 Nasreddin Hoca EğitimÖğretim Yılı ara sınav döneminde kütüphanede ders çalışan öğrencilere ücretsiz çorba, çay ve kahve ikramında bulunuyor.

Anadolu Üniversitesi, önceki yıllarda başlattığı ikram uygulamasını bu yılki ara sınav döneminde de sürdürüyor. Uygulama kapsamında 24 saat boyunca hizmet veren kütüphanede sınavlara hazırlanan öğrencilere, her akşam 21.00 ile 23.00 saatleri arasında ücretsiz ikram sunuluyor.

Öğrencilerin yoğun çalışma temposunda dinlenmelerine ve ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlamayı hedefleyen ikramlar, Merkez Yemekhane üst kat girişinde gerçekleştiriliyor. İkram sayesinde öğrenciler, ders aralarında kampüs dışına çıkmadan sıcak çorba, çay ve kahve alma imkanı buluyor. Anadolu Üniversitesi yetkilileri, akademik yaşamı destekleyen ve öğrencilerin kampüs imkanlarından verimli şekilde yararlanmasını sağlayan sosyal uygulamaların devam edeceğini belirtti.