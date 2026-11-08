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        Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde Atatürk törenle anıldı

        Eskişehir'de Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 13:05 Güncelleme:
        Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde Atatürk törenle anıldı

        Eskişehir'de Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi’nde eğitim alan öğrenciler, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andı.

        Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı merkezde eğitim gören 17 yaş ve üzeri özel öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamı, bağımsızlık mücadelesi ve Cumhuriyet’e kazandırdığı değerler ele alındı. Anma programı, Atatürk’ün hayatını ve Kurtuluş Savaşı mücadelesini anlatan film gösterimiyle başladı. Öğrenciler film gösterimini ilgiyle takip ederken, programın devamında Atatürk’ün fotoğrafları ve anısını yaşatan görsellerden oluşan bir anma panosu hazırladı.

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        Etkinlik kapsamında ayrıca Atatürk’ün fikirleri, ilke ve devrimleri ile Cumhuriyet’in kuruluş süreci üzerine sohbet gerçekleştirildi. Öğrencilerin düşüncelerini paylaştığı programda, 10 Kasım’ın yalnızca bir anma günü değil, aynı zamanda Atatürk’ün mirasını anlama ve yaşatma günü olduğuna vurgu yapıldı. Engelli bireylerin sosyal ve kültürel yaşama katılımını destekleyen merkezin, özel gün ve haftalara yönelik farkındalık etkinliklerini sürdüreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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