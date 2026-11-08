Eskişehir'de Erzurum Gastronomi Festivali coşkusu

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehir Erzurumlular Yardımlaşma, Kültür ve Dayanışma Derneğince düzenlenen "Erzurum Gastronomi ve Cağ Kebabı Festivali"ne katıldı.

Eskişehir'de Erzurum kültürünü ve eşsiz lezzetlerini bir araya getiren "Erzurum Gastronomi ve Cağ Kebabı Festivali" yoğun katılımla başladı. Eskişehir Erzurumlular Yardımlaşma, Kültür ve Dayanışma Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliği ziyaret eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, festival alanında kurulan stantları gezdi. Geleneksel Erzurum cağ kebabı başta olmak üzere yöresel ürünlerin tanıtıldığı festivalde esnaf ve vatandaşlarla yakından ilgilenen Vali Yılmaz, sohbet ederek bereketli kazançlar diledi.