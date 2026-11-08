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        Kamyonetin arkasına takılıp paten kaydı

        Eskişehir'de Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeki kamyonetin kasasına tutunarak patenle hızla ilerleyen şahıs hem kendi canını hem de trafik güvenliğini tehlikeye atarken, o anlar bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 10:01 Güncelleme:
        Kamyonetin arkasına takılıp paten kaydı

        Eskişehir'de Atatürk Bulvarı’nda seyir halindeki kamyonetin kasasına tutunarak patenle hızla ilerleyen şahıs hem kendi canını hem de trafik güvenliğini tehlikeye atarken, o anlar bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

        Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Yoğun trafik akışının olduğu sol şeritte, hızla ilerleyen bir kamyonetin arkasına tutunan patenli şahıs, trafikteki herkesin şaşkın bakışları arasında tehlikeli bir yolculuk yaptı. Kamyonetin arkasında yüksek hızla süratle ilerleyen şahsın bu tehlikeli akrobasisi, arkadan gelen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, durumun tehlikesini fark eden motosiklet sürücüsünün tepki gösterdiği, bunun üzerine patenli şahsın pikabın kasasını bırakarak yoldan ayrıldığı görüldü. Hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin can güvenliğini hiçe sayan bu tehlikeli anlar ‘pes’ dedirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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