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        Eskişehirli sporculardan Hırvatistan'da Avrupa dereceleri

        Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Okullar Arası Şampiyonası'nda mücadele eden Eskişehirli sporcular, takım ve bireysel kategorilerde dereceler elde etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 16:29 Güncelleme:
        Eskişehirli sporculardan Hırvatistan'da Avrupa dereceleri

        Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Okullar Arası Şampiyonası'nda mücadele eden Eskişehirli sporcular, takım ve bireysel kategorilerde dereceler elde etti.

        Hırvatistan'da gerçekleştirilen Avrupa Okullar Arası Şampiyonası'na katılan Türk sporcular turnuvayı madalyalarla tamamladı. Şampiyonada mücadele eden sporcular Takım Şampiyonluğu, Tek Bayanlar Şampiyonluğu, Tek Bayanlar İkinciliği ve Çift Bayanlar Şampiyonluğu derecelerini elde etti. Organizasyonun ardından yapılan açıklamada, elde edilen derecelerin Eskişehir'e armağan edildiği belirtilirken; sporcular, antrenörler ve başarıda emeği bulunanlar tebrik edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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