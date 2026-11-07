Huzurevi sakinleri kitap okuma etkinliğinde bir araya geldi

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (YBRM) bünyesindeki Aktif Yaşam Merkezi'nde, "İyilik Var" projesi kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, huzurevi sakinleri Doğan Cüceloğlu’nun kaleme aldığı "Var mısın?" isimli eseri okudu. Kitaptan bölümlerin seslendirilmesinin ardından kıymetli büyükler, okunan kısımlar üzerine sohbet ederek keyifli vakit geçirdi. Program, yapılan değerlendirme ve sohbetlerin ardından tamamlandı.