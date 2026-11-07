İl Halk Kütüphanesinde öğrenciler için drama atölyesi düzenlendi

İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda kütüphane bünyesinde düzenlenen atölyeye çok sayıda öğrenci katılım sağladı. Uzman eğitmenler eşliğinde yapılan drama etkinliklerinde, öğrencilerin kendilerini ifade etme yetenekleri, iletişim becerileri ve hayal güçlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar uygulandı. Eğlenceli ve öğretici uygulamalarla geçen program, öğrencilerin canlandırma etkinliklerinin ardından sona erdi.

Eskişehir İl Halk Kütüphanesinde, Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Kütüphanelerde İş Birliği Protokolü" çerçevesinde öğrencilere yönelik drama atölyesi gerçekleştirildi.

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