Eskişehirspor-Kepezspor maçı için stadyuma ring seferi düzenlenecek

Büyükşehir Belediyesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Eskişehirspor'un bugün saat 15.30'da Kepezspor ile karşılaşacağı maç için taraftarlara özel toplu taşıma hizmeti verilecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen vatandaşlar için saat 13.30 itibarıyla Odunpazarı Alaaddin Parkı'ndan Yeni Eskişehir Atatürk Stadyumu'na doğrudan ring otobüs seferleri gerçekleştirilecek.

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