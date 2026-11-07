Eskişehirspor, Kepezspor maçı hazırlıklarını tamamladı
TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Eskişehirspor, ligin 10. haftasında karşılaşacağı Kepezspor Futbol A.Ş. mücadelesinin hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.
TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Eskişehirspor, ligin 10. haftasında karşılaşacağı Kepezspor Futbol A.Ş. mücadelesinin hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.
Kulüp tesislerinde teknik heyet yönetiminde yapılan idmanda futbolcular, taktik ve koordinasyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda paslaşma ve çift kale maçla sona erdi.
Grupta geride kalan 9 maçta topladığı 18 puanla 2. sırada yer alan Eskişehirspor, 8 puanla 12. basamakta bulunan Antalya temsilcisi Kepezspor karşısında galibiyet hedefliyor. Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan siyahkırmızılı ekip, maç saatini beklemeye geçti.
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