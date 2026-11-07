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        Eskişehirspor, Kepezspor maçı hazırlıklarını tamamladı

        TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Eskişehirspor, ligin 10. haftasında karşılaşacağı Kepezspor Futbol A.Ş. mücadelesinin hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 10:22 Güncelleme:
        Eskişehirspor, Kepezspor maçı hazırlıklarını tamamladı

        TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Eskişehirspor, ligin 10. haftasında karşılaşacağı Kepezspor Futbol A.Ş. mücadelesinin hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

        Kulüp tesislerinde teknik heyet yönetiminde yapılan idmanda futbolcular, taktik ve koordinasyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda paslaşma ve çift kale maçla sona erdi.

        Grupta geride kalan 9 maçta topladığı 18 puanla 2. sırada yer alan Eskişehirspor, 8 puanla 12. basamakta bulunan Antalya temsilcisi Kepezspor karşısında galibiyet hedefliyor. Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan siyahkırmızılı ekip, maç saatini beklemeye geçti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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