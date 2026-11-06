Eskişehir'de ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırlayan 3 kişi tutuklandı

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden N.G, A.K. ve M.T. tutuklandı. Diğer 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında, sınav sırasında üzerinde özel kopya düzeneği bulunan 2 kişi ile sınav binası çevresinde organizasyonu yürüten, cihaz yerleştiren ve kamera görüntüleri üzerinden soruların cevaplanmasına yardımcı olan 6 şüpheli yakalandı.

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