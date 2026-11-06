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        Eskişehir'de ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırlayan 3 kişi tutuklandı

        Eskişehir'de ehliyet sınavlarında kopya çekmek için düzenek hazırlayan 3 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 17:32 Güncelleme:
        Eskişehir'de ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırlayan 3 kişi tutuklandı

        Eskişehir’de ehliyet sınavlarında kopya çekmek için düzenek hazırlayan 3 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, ehliyet sınavında organize şekilde kopya çekilmesini sağlayan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyon kapsamında, sınav sırasında üzerinde özel kopya düzeneği bulunan 2 kişi ile sınav binası çevresinde organizasyonu yürüten, cihaz yerleştiren ve kamera görüntüleri üzerinden soruların cevaplanmasına yardımcı olan 6 şüpheli yakalandı.

        İncelemelerde, 4 Wi-Fi cihazı, 3 kamera düzeneği, 4 kulak içi gizli kulaklık ve 10 cep telefonu ele geçirildi.

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        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Hakim karşısına çıkan şüphelilerden N.G, A.K. ve M.T. tutuklandı. Diğer 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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