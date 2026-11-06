Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Odunpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'nden USAEM'e ziyaret

        Odunpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'nden USAEM'e ziyaret

        Odunpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürü Barış Hancı ve Şube Müdürü Ömer Kızılkılıç, ülkemizdeki ve yurt dışındaki askerî pilotlara uçuş sağlığı eğitimleri verilen, dünyada çok az örnekleri bulunan Eskişehir Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi'ni (USAEM) ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 16:06 Güncelleme:
        Odunpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'nden USAEM'e ziyaret

        Odunpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürü Barış Hancı ve Şube Müdürü Ömer Kızılkılıç, ülkemizdeki ve yurt dışındaki askerî pilotlara uçuş sağlığı eğitimleri verilen, dünyada çok az örnekleri bulunan Eskişehir Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi’ni (USAEM) ziyaret etti.

        Merkezdeki laboratuvarlar ve simülasyon cihazlarını inceleyen Odunpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürü Barış Hancı ve Şube Müdürü Ömer Kızılkılıç, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Gerçekleştirilen ziyarette; öğrencilerin havacılık ve uzay bilimlerine olan ilgilerinin artırılması, bu alanlarda farkındalık kazanmalarının sağlanması ve geleceğin bilim insanları ile havacılık profesyonellerinin yetişmesine katkıda bulunulması amacıyla yapılabilecek ortak çalışmalar ele alındı. Merkez yöneticileriyle gerçekleştirilen görüş alışverişinde; eğitim alanında iş birliği imkânları ve öğrencilerin havacılık ile uzay bilimlerine yönlendirilmesine yönelik projeler değerlendirildi.

        REKLAM

        Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve iş birliği mesajlarıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        Eşini öldürdükten sonra 8'inci kattan atlayan sanığın duruşması başladı Has...
        Eşini öldürdükten sonra 8'inci kattan atlayan sanığın duruşması başladı Has...
        Tartıştığı kadını tabancayla yaralayan şüpheli silahıyla yakalandı
        Tartıştığı kadını tabancayla yaralayan şüpheli silahıyla yakalandı
        Eskişehir'de kız arkadaşını silahla yaralayan şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de kız arkadaşını silahla yaralayan şüpheli yakalandı
        AK Parti'den 2027 Yılı Katı Atık Tarifesi'ne tepki "Belediye yönetim esnafı...
        AK Parti'den 2027 Yılı Katı Atık Tarifesi'ne tepki "Belediye yönetim esnafı...
        Eskişehir İl Halk Kütüphanesinde drama atölyesi düzenlendi
        Eskişehir İl Halk Kütüphanesinde drama atölyesi düzenlendi
        Büyükşehir'den yol bakım mesaisi
        Büyükşehir'den yol bakım mesaisi