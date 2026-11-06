Odunpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'nden USAEM'e ziyaret
Odunpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürü Barış Hancı ve Şube Müdürü Ömer Kızılkılıç, ülkemizdeki ve yurt dışındaki askerî pilotlara uçuş sağlığı eğitimleri verilen, dünyada çok az örnekleri bulunan Eskişehir Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi'ni (USAEM) ziyaret etti.
Odunpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürü Barış Hancı ve Şube Müdürü Ömer Kızılkılıç, ülkemizdeki ve yurt dışındaki askerî pilotlara uçuş sağlığı eğitimleri verilen, dünyada çok az örnekleri bulunan Eskişehir Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi’ni (USAEM) ziyaret etti.
Merkezdeki laboratuvarlar ve simülasyon cihazlarını inceleyen Odunpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürü Barış Hancı ve Şube Müdürü Ömer Kızılkılıç, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Gerçekleştirilen ziyarette; öğrencilerin havacılık ve uzay bilimlerine olan ilgilerinin artırılması, bu alanlarda farkındalık kazanmalarının sağlanması ve geleceğin bilim insanları ile havacılık profesyonellerinin yetişmesine katkıda bulunulması amacıyla yapılabilecek ortak çalışmalar ele alındı. Merkez yöneticileriyle gerçekleştirilen görüş alışverişinde; eğitim alanında iş birliği imkânları ve öğrencilerin havacılık ile uzay bilimlerine yönlendirilmesine yönelik projeler değerlendirildi.
Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve iş birliği mesajlarıyla sona erdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.