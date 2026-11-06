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        Büyükşehir'den yol bakım mesaisi

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ve kırsal ilçelerde ulaşım konforunu artırmak, yolları daha güvenli ve kullanışlı hâle getirmek amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 14:02 Güncelleme:
        Büyükşehir'den yol bakım mesaisi

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ve kırsal ilçelerde ulaşım konforunu artırmak, yolları daha güvenli ve kullanışlı hâle getirmek amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde yürüttükleri asfalt çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç duyulan noktalarda yama çalışmaları da gerçekleştirerek yolların mevcut durumunu iyileştiriyor. Bu kapsamda ekipler, Kırım ve Hatboyu 1 Caddesi’nde yama çalışmalarına başladı. Yol yüzeyinde meydana gelen bozulmaları gidermek ve sürüş güvenliğini artırmak amacıyla sürdürülen çalışmalarla ulaşımın daha konforlu hâle getirilmesi hedefleniyor.

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        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mevsim şartlarının elverdiği ölçüde kent genelinde ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda yama çalışmalarına devam ederek vatandaşların daha güvenli ve rahat bir ulaşım imkânına kavuşması için çalışmalarını sürdürecek.

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