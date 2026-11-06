Eskişehir'de şehitlerin anısına fidan dikildi
Eskişehir'de, şehitlerin hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla fidan dikildi.
Eskişehir'de, şehitlerin hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla fidan dikildi.
Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan, Geleceğimiz İçin Bin Nefes - 2" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün bahçesinde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, il protokolü üyeleri, emniyet personeli, şehit aileleri ve öğrenciler katıldı.
Yaklaşık 600 kişinin katıldığı etkinlikte, şehitlerin adını taşıyan fidanlar toprakla buluşturuldu.
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