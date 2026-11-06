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        Eskişehir'de şehitlerin anısına fidan dikildi

        Eskişehir'de, şehitlerin hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 13:52 Güncelleme:
        Eskişehir'de şehitlerin anısına fidan dikildi

        Eskişehir'de, şehitlerin hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla fidan dikildi.

        Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan, Geleceğimiz İçin Bin Nefes - 2" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün bahçesinde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, il protokolü üyeleri, emniyet personeli, şehit aileleri ve öğrenciler katıldı.

        Yaklaşık 600 kişinin katıldığı etkinlikte, şehitlerin adını taşıyan fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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