Eskişehir Valisi Yılmaz, Cemal Ererdi Anaokulunu ziyaret etti

Öğrenciler, okul içerisinde ve bahçesinde hayata geçirdikleri uygulamaları Vali Yılmaz'a tanıtarak çalışmaların amaçları ve elde ettikleri sonuçlar hakkında bilgi verdi.

Okulun sınıflarını ve bahçesini gezen Yılmaz, öğrencilerin iklim değişikliği, doğanın korunması ve sürdürülebilir gelecek konularında hazırladığı çalışmaları inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde Yılmaz'ı ziyaret ederek okullarına davet eden anaokulu öğrencileri, kendilerini kırmayan Vali Yılmaz'ı okulda ağırladı.

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