Eskişehir'de 48 sağlık personeline temel yenidoğan bakımı eğitimi verildi
Eskişehir'de, yenidoğan sağlığının korunması ve bebek ölümlerinin önlenmesi amacıyla 48 sağlık personeline temel yenidoğan bakımı eğitimi verildi.
Eskişehir'de, yenidoğan sağlığının korunması ve bebek ölümlerinin önlenmesi amacıyla 48 sağlık personeline temel yenidoğan bakımı eğitimi verildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen eğitimler, 2-3 Kasım ve 4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi.
Toplam 48 sağlık personelinin katıldığı eğitim programında, temel yenidoğan bakım hizmetlerinin niteliğinin artırılması hedeflendi.
Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara katılım belgeleri verildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.