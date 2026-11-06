Eskişehir'de 48 sağlık personeline temel yenidoğan bakımı eğitimi verildi

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen eğitimler, 2-3 Kasım ve 4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi.

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