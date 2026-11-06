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        Afyonkarahisar'da 8 kişiyi pompalı tüfekle öldürdü, Eskişehir'de yakalandı (13)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 00:36 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da 8 kişiyi pompalı tüfekle öldürdü, Eskişehir'de yakalandı (13)

        MİT GÖREVLİSİYİM, DİYEREK OTOMOBİLİ GASP ETMİŞ

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren Arif Sefa Özdemir’in Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi Çatören Barajı mevkisinde Talha Gökgöz’e (19) ait 26 APL 557 plakalı otomobili, kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp, silah zoruyla gasbettiği ortaya çıktı. Şüpheli Özdemir, aracı aldıktan sonra Taşlık Mahallesi’ne kadar gitti. Burada aracın çamura saplanmasının ardından otomobili bırakıp yaya olarak kaçtı. Ardından başka bir otomobili gasbeden Özdemir, aynı mevkide yakalandı.

        ‘BİZE TÜFEK DOĞRULTTU’

        Arkadaşıyla birlikte sigara içmek için yolda durdukları sırada şüpheli Özdemir’in geldiğini anlatan Talha Gökgöz şunları anlattı:

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        “Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi’ndeydik. Arkadaşımla sigara içmek için durduk arabayla. Şüpheli arabayla yanımıza yanaştı. Kendisini MİT görevlisi olarak tanıttı. O sırada arabayı aramaya başladı. Uyuşturucu madde var mı diye sordu. Telefonlarımızı aldı. Arabadan silah çıkardı, mermi de koyunca bizi öldüreceğini düşündüm sonra da arabayı alıp gidecek zannettik. Arkadaşıma doğru çevirdi ben de anahtarı çıkardım. Telefonlarımızı attırdığı uçurumdan alıp 112’yi aradık. Arabasında içki şişeleri vardı, alkollü olduğunu anladık ve çok fazla kimlik de sormadık. Benim cinayetlerden haberim olmadığı için arabayı alıp kaçacağını düşündüm. Korku dolu bir süreçti. Arkadaşıma tüfek doğrultunca ona bir şey olmasın diye ben anahtarı verdim. Eğer vermeseydik, beni de arkadaşımı da vuracaktı. Arabayı da bu mevkide çamura kaptırmış devam edememiş. Yaya olarak kaçmış.”

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        Öte yandan gözaltına alındığı Eskişehir’de sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Arif Sefa Özdemir, işlemlerinin ardından Afyonkarahisar ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Batuhan KILIÇ/ ESKİŞEHİR,

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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