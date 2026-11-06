Afyonkarahisar'da 8 kişiyi pompalı tüfekle öldürdü, Eskişehir'de yakalandı (12)
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren Arif Sefa Özdemir, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki ilk işlemlerinin ardından Eskişehir’de Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne getirildi. Acil servisten içeri alınan şüpheli Özdemir, sağlık kontrolünden geçirildi. Silahlı saldırgan Özdemir’in işlemlerinin ardından Afyonkarahisar ekiplerine teslim edildiği belirtildi.
Oğuzhan KILIÇ/ ESKİŞEHİR,
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