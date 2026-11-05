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        Afyonkarahisar'daki 8 kişiyi öldüren zanlı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirildi

        Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldürdükten sonra kaçtığı Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalanan zanlı, sağlık kontrolü için Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 22:50 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'daki 8 kişiyi öldüren zanlı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirildi

        Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldürdükten sonra kaçtığı Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde yakalanan zanlı, sağlık kontrolü için Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı 3 farklı köyde gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda 8 kişiyi katleden ve gasbettiği araçlarla kaçarak Eskişehir sınırlarına geçen cinayet şüphelisi Arif Sefa Ö. (28), jandarma ve polis ekiplerinin ortak operasyonuyla Seyitgazi ilçesinde yakalanmıştı. Gözaltına alınan zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirildi.

        Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Arif Sefa Ö., işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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