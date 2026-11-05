Afyonkarahisar'daki 8 kişiyi öldüren zanlı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirildi

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Arif Sefa Ö., işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı 3 farklı köyde gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda 8 kişiyi katleden ve gasbettiği araçlarla kaçarak Eskişehir sınırlarına geçen cinayet şüphelisi Arif Sefa Ö. (28), jandarma ve polis ekiplerinin ortak operasyonuyla Seyitgazi ilçesinde yakalanmıştı. Gözaltına alınan zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirildi.

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