Eskişehir Valiliği'nden Afyonkarahisar'daki saldırıların failinin yakalanmasına ilişkin açıklama

Eskişehir Valiliği tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında, komşu il Afyonkarahisar'da silahlı saldırılarda bulunan firari şahsın yakalanmasına ilişkin bilgilere yer verildi. Açıklamada, "Bugün Afyonkarahisar ilimizde silahlı saldırılarda bulunan fail ilimiz sınırları içerisinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin ortak çalışması sonucu sağ olarak yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Eskişehir Valiliği, Afyonkarahisar’da peş peşe silahlı saldırılar gerçekleştiren şüphelinin Eskişehir sınırları içerisinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu sağ olarak yakalandığını duyurdu.

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