Afyonkarahisar'da 7 kişinin öldürüldüğü olayın ardından Eskişehir sınırında teyakkuz

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 7 kişinin pompalı tüfekle vurularak öldürülmesi olayının ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, EskişehirSeyitgazi karayolunda geniş çaplı güvenlik önlemi alındı.

Olay, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini ve Kıyır mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 farklı otomobilde toplam 7 kişinin cansız bedeninin bulunmasının ardından saldırganın kırmızı renkli hafif ticari bir aracı gasp ederek kaçtığı tespit edildi. Şüphelinin kaçış güzergahlarına ilişkin çevre illerdeki güvenlik güçleri alarma geçirildi.

REKLAM

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, silahlı şüphelinin gasp ettiği araçla Eskişehir istikametine yönelebileceği ihtimali üzerine harekete geçti. EskişehirSeyitgazi karayolu üzerinde güvenlik noktası oluşturan çok sayıda polis ekibi, güzergaha araç durdurucu kapan yerleştirdi. Çelik yelekli ve uzun namlulu silahlarla yol üzerinde konuşlanan ekipler, şüphelinin yakalanması amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.