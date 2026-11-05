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        Afyonkarahisar'da 5 kişiyi öldüren şüphelinin Eskişehir'in ilçesinde araç yağmaladığı iddiası

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 5 kişinin öldürüldüğü olayda kaçan şüphelinin Eskişehir'in Seyitgazi ve Çifteler yolu arasında bir aracı yağmaladığı iddia edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 18:06 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da 5 kişiyi öldüren şüphelinin Eskişehir'in ilçesinde araç yağmaladığı iddiası

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 5 kişinin öldürüldüğü olayda kaçan şüphelinin Eskişehir'in Seyitgazi ve Çifteler yolu arasında bir aracı yağmaladığı iddia edildi.

        Alınan bilgiye göre, İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyü ve Kıyır köylerinde iki farklı otomobil içerisinde toplam 5 kişinin cesedi bulundu. Şahısların pompalı tüfekle vurularak öldürüldükleri, ardından şahsın kırmızı hafif ticari bir araçla olay yerinden kaçtığı belirlendi. İlk tespitlerde cinayeti işleyen şahsın şehir dışından geldiği tespit edilmişti. Olay sonrasında şüphelinin Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinden Çifteler ilçesine giden yol üzerinde bir otomobili yağmalamak suretiyle alarak kaçtığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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