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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 15:30 Güncelleme:
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında, ilçeye araçla uyuşturucu madde getirileceği ve satışının yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

        Ekiplerce araştırma ve takip sonucu tespit edilen araçta ve bir adreste yapılan aramada, 4 bin 508 sentetik ecza hap ve 50 gram esrar ele geçirildi.

        Operasyonda 1 şüpheli "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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