Başkan Ünlüce Günyüzü'ndeki altyapı yatırımlarını yerinde inceledi Günyüzü'ne kanalizasyon, içme suyu ve arıtma tesisi için yaklaşık 110 milyon TL'lik yatırım

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Günyüzü ilçesinde yaklaşık 85 milyon TL yatırımla tamamlanan kanalizasyon ve içme suyu hatları ile yaklaşık 25 milyon TL değerindeki paket atıksu arıtma tesisini yerinde inceledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Günyüzü'nde iki yıldır devam eden kanalizasyon ve içme suyu hattı çalışmaları için yaklaşık 85 milyon TL'lik yatırım hayata geçirildi. Altyapı çalışmalarına ilave olarak yaklaşık 25 milyon TL değerindeki paket atıksu arıtma tesisi de tamamlanarak hizmete sunuldu. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce; Günyüzü Belediye Başkanı Hidayet Özmen ve ESKİ Genel Müdürü Niyazi Solak ile birlikte yeni arıtma tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

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"Günyüzümüzün geleceğine yatırım yapıyoruz"

Yatırımların ilçenin geleceği açısından önemine değinen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Günyüzümüzün geleceğine yatırım yapıyoruz. İlçemizde 2 yıldır devam ettiğimiz kanalizasyon ve içme suyu hattı çalışmaları için yaklaşık 85 milyon TL’lik bir yatırım gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımıza ilave olarak yaklaşık 25 milyon TL’lik paket atıksu arıtma tesisimizi de hizmetinize sunuyoruz. Bu tesisimizle atıksuları arıtarak toprağımızı ve su kaynaklarımızı koruyacak, Günyüzü’müzü daha sağlıklı bir altyapıya kavuşturacağız. Tesisimizin yapılma sürecindeki destekleri için Günyüzü Belediye Başkanımız Hidayet Özmen’e ve bölge muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Günyüzümüze ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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Günyüzü Belediye Başkanı Hidayet Özmen ise ilçeye yapılan yatırımlar dolayısıyla Başkan Ünlüce'ye teşekkür ederek, göreve geldikleri günden bu yana Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine önemli destekler sağladığını belirtti. İmar ve altyapı çalışmalarına sunulan katkının ilçe için önemli bir kazanım olduğunu kaydeden Özmen, desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.