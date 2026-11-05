ESO heyeti kuruluşunun 58. yılında Anıtkabir'i ziyaret etti

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) heyeti, kuruluşunun 58. yılı dolayısıyla Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir'i ziyaret etti.

ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Meclis Başkanı Süha Özbay öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarete; yönetim kurulu, meclis divanı, meclis üyeleri ile meslek komiteleri başkanları ve başkan yardımcılarından oluşan heyet katıldı. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine ulaşan heyet adına ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından heyet, Misakı Millî Kulesi'ne geçti.

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"Ülkemizin kalkınması için azimle çalışıyoruz"

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, deftere şu ifadeleri yazdı:

"Yüce Atatürk, bugün, Eskişehir Sanayi Odası Meclisimizin üyeleriyle birlikte, huzurunuzda olmanın derin onurunu ve tarifsiz heyecanını yaşıyoruz. Bizlere bıraktığınız en büyük eser olan Cumhuriyetimiz, yalnızca bir yönetim biçimi değil; aynı kaderi, aynı umudu ve aynı geleceği paylaşan bir milletin en kıymetli ortak değeridir. Cumhuriyet, bu topraklarda bağımsız yaşama irademizin, özgürlüğümüzün ve aydınlık yarınlara olan inancımızın adıdır. Cumhuriyetimizin ve gerçekleştirdiğiniz devrimlerin, Türk özel sektörünün gelişmesinin, girişimciliğin güçlenmesinin ve ülkemizin dünya ekonomileriyle rekabet edebilecek seviyeye ulaşmasının temel taşları olduğunun bilincindeyiz. Bize emanet ettiğiniz değerlere sahip çıkmayı, yalnızca bir görev değil, gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu bilinçle; Eskişehir'imizin ve ülkemizin kalkınması, daha fazla üretmesi, daha fazla istihdam oluşturması ve dünyada hak ettiği yere ulaşması için azimle çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bağımsızlığın en güçlü teminatlarından biri de üreten, geliştiren ve kendi geleceğini inşa eden bir Türkiye'dir. Bizler, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin mirasçılarıyız. Gösterdiğiniz çağdaşlaşma yolunda ilerlemek, aklın ve bilimin ışığında ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak en büyük idealimizdir. Aradan geçen yıllara rağmen fikirlerinizin yolumuzu aydınlatması, Cumhuriyet'e olan bağlılığımızı her geçen gün daha da güçlendirmektedir. Emanetiniz olan Cumhuriyet, yaktığınız özgürlük ve bağımsızlık meşalesiyle, bu milletin yüreğinde sonsuza dek yaşayacaktır. Sizi, silah arkadaşlarınızı ve bu vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi; saygı, minnet, özlem ve sonsuz bir sevgiyle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."