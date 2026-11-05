Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünde hukuki süreçler değerlendirildi

Görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, hukuki süreçlerin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda, devam eden dava dosyalarının durumu, mevzuata ilişkin konular ve birimler arasındaki koordinasyon ele alındı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici başkanlığında düzenlenen Hukuk ve Muhakemat Birimi Değerlendirme Toplantısı'na başkanlar, başkan yardımcıları ve ilgili personel katıldı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünde, devam eden hukuki süreçler ve birimlerin çalışmaları değerlendirildi.

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