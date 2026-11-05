Eskişehirspor, Kepezspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor Kırmızı-siyahlı ekip karşılaşma öncesi çalışmalarına devam etti

Teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktik ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve dar alanda çift kale maçla tamamlandı. Kırmızısiyahlı ekip, maç gününe kadar hazırlıklarını sürdürerek karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

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