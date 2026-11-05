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        Eskişehir'de trafikte kalan 2 ambulansın yolunu motosiklet sürücüsü açtı

        – Eskişehir'de sıkışan trafikte siren çalarak ilerleyemeye çalışan 2 ambulansın yolunu, motosiklet sürücüsü araçları uyararak açtı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 10:46 Güncelleme:
        Eskişehir'de trafikte kalan 2 ambulansın yolunu motosiklet sürücüsü açtı

        – Eskişehir’de sıkışan trafikte siren çalarak ilerleyemeye çalışan 2 ambulansın yolunu, motosiklet sürücüsü araçları uyararak açtı.

        Olay, Eskişehir’in en işlek noktalarından biri olan Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü1 Caddesi üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde yoğunlaşan trafikte kalan 2 ambulans, artan araç yoğunluğu nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bu kritik anda trafikte seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Seyit Can İpek, siren seslerini duyarak hemen çevresini kontrol etti. Ambulansların arkasında kaldığını ve sıkışan trafikte adım atamadığını fark eden İpek, harekete geçti. Motosikletini yolun kenarına çeken İpek, ardından hızla yola çıkarak önünde bekleyen sürücülere el ve kol işaretleriyle uyarıda bulundu. Diğer araç sürücülerinin de duyarlılık gösterip fermuar sistemine benzer bir düzenle kenara çekilmesini sağlayan İpek, ambulansların güvenle geçebileceği bir koridor oluşturdu. Ambulanslar, sıkışık trafiği hızla geride bırakarak hastaneye doğru yoluna devam etti. Çevredeki vatandaşlar, motosiklet sürücüsünün bu örnek hareketini takdirle karşıladı. Yaşananlar motosikletteki kameraya yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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