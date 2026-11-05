Eskişehir'de Avrupa KOBİ Haftası etkinlikleri ele alındı

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Avrupa KOBİ Haftası kapsamında KOSGEB İl Müdürü Tarık Yılmaz ve beraberindeki heyetle görüştü.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Erdinç Yılmaz'ın heyeti makamında kabul etti.

Görüşmede, Avrupa KOBİ Haftası kapsamında kentte düzenlenecek etkinlikler, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, gençlerin girişimciliğe teşvik edilmesi ve küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin desteklenmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Vali Yılmaz, girişimcilik kültürünün geliştirilmesinin, gençlerin yenilikçi fikirlerle iş hayatına kazandırılmasının ve KOBİ'lerin güçlendirilmesinin ekonomik kalkınma açısından önem taşıdığını ifade etti.