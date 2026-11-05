Eskişehir'de 1 haftada 281 gıda işletmesi denetlendi Denetimlerde 7 işletmeye 739 bin TL'yi aşkın para cezası kesildi

Eskişehir'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen haftalık gıda denetimlerinde, kurallara uymadığı tespit edilen 7 işletmeye toplamda 739 bin 729 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla yürütülen haftalık denetimlerin raporu yayımlandı. 29 Ekim 4 Kasım 2026 tarihleri arasında il genelinde risk esaslı olarak 281 gıda ve yem işletmesi kontrol edildi.

Yapılan denetimler kapsamında 16 numune alımı gerçekleştirilirken, mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 7 işletmeye toplam 739 bin 729 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca kontroller sırasında uygunsuzluğu tespit edilen 2 ürün hakkında imha kararı verildi.

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Öte yandan, aynı tarihler arasında kent genelinde 56 ithalat ve 208 ihracat işleminin tamamlandığı bildirildi.