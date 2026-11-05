Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de 1 haftada 281 gıda işletmesi denetlendi Denetimlerde 7 işletmeye 739 bin TL'yi aşkın para cezası kesildi

        Eskişehir'de 1 haftada 281 gıda işletmesi denetlendi Denetimlerde 7 işletmeye 739 bin TL'yi aşkın para cezası kesildi

        Eskişehir'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen haftalık gıda denetimlerinde, kurallara uymadığı tespit edilen 7 işletmeye toplamda 739 bin 729 TL idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 10:43 Güncelleme:
        Eskişehir'de 1 haftada 281 gıda işletmesi denetlendi Denetimlerde 7 işletmeye 739 bin TL'yi aşkın para cezası kesildi

        Eskişehir'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen haftalık gıda denetimlerinde, kurallara uymadığı tespit edilen 7 işletmeye toplamda 739 bin 729 TL idari para cezası uygulandı.

        Eskişehir Valiliği koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla yürütülen haftalık denetimlerin raporu yayımlandı. 29 Ekim 4 Kasım 2026 tarihleri arasında il genelinde risk esaslı olarak 281 gıda ve yem işletmesi kontrol edildi.

        Yapılan denetimler kapsamında 16 numune alımı gerçekleştirilirken, mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 7 işletmeye toplam 739 bin 729 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca kontroller sırasında uygunsuzluğu tespit edilen 2 ürün hakkında imha kararı verildi.

        REKLAM

        Öte yandan, aynı tarihler arasında kent genelinde 56 ithalat ve 208 ihracat işleminin tamamlandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Aşkını duyurdu
        Aşkını duyurdu
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"

        Benzer Haberler

        ESOGÜ Hastanesi'nde görev yapan sekreterlere hasta hakları açısından iletiş...
        ESOGÜ Hastanesi'nde görev yapan sekreterlere hasta hakları açısından iletiş...
        Eskişehir'de Avrupa KOBİ Haftası etkinlikleri ele alındı
        Eskişehir'de Avrupa KOBİ Haftası etkinlikleri ele alındı
        Anadolu Üniversitesine TÜSF'den Avrupa ikinciliği ödülü
        Anadolu Üniversitesine TÜSF'den Avrupa ikinciliği ödülü
        E-Sertifika Programları'nda başvuru süresi 8 Kasım'a uzatıldı
        E-Sertifika Programları'nda başvuru süresi 8 Kasım'a uzatıldı
        Çizgi film tutkunu yavru kedi görenleri şaşırtıyor Eskişehir'de sahiplendiğ...
        Çizgi film tutkunu yavru kedi görenleri şaşırtıyor Eskişehir'de sahiplendiğ...
        Eskişehir'de lise öğrencilerine organ bağışı eğitimi verildi
        Eskişehir'de lise öğrencilerine organ bağışı eğitimi verildi