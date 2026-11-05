Vali Dr. Erdinç Yılmaz'dan Yunus Emre'nin Mezar ve Külliyesine ziyaret

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, tasavvuf ehli ve halk şâiri Yunus Emre'nin Mihalıççık ilçesindeki mezarını ve külliyesini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Yunus Emre'nin kabri başında dua eden ve külliyede incelemelerde bulunan Vali Yılmaz'a hayırsever iş insanı Tayfur Bayar, Mihalıççık Kaymakamı Fahrettin Çırak ve Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum eşlik etti. Yılmaz, bölgenin tarihi ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette, Yunus Emre'nin sevgi, hoşgörü ve kardeşlik anlayışına dikkat çekilerek bu manevi mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı.