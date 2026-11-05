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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Kaymakam Sönmezel öğrencilere yönelik 'Dijital Bağımlılık' seminerine katıldı Eskişehir Emniyeti Alpu'da öğrencileri dijital risklere karşı bilgilendirdi

        Kaymakam Sönmezel öğrencilere yönelik 'Dijital Bağımlılık' seminerine katıldı Eskişehir Emniyeti Alpu'da öğrencileri dijital risklere karşı bilgilendirdi

        Alpu Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince lise öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Dijital Bağımlılık' konulu seminere katıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 10:52 Güncelleme:
        Kaymakam Sönmezel öğrencilere yönelik 'Dijital Bağımlılık' seminerine katıldı Eskişehir Emniyeti Alpu'da öğrencileri dijital risklere karşı bilgilendirdi

        Alpu Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince lise öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Dijital Bağımlılık' konulu seminere katıldı.

        Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, gençleri bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarına Alpu ilçesinde devam etti. Bu kapsamda Alpu Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin konferans salonunda öğrencilere yönelik 'Dijital Bağımlılık' konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

        Seminere Alpu Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel de katılarak öğrencileri yalnız bırakmadı. Programda polis ekipleri tarafından teknolojinin bilinçli kullanımı, internet ve ekran bağımlılığının yol açabileceği sorunlar ile sanal dünyada dikkat edilmesi gereken güvenlik kuralları hakkında sunum yapıldı. Seminer, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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