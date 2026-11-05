Kaymakam Sönmezel öğrencilere yönelik 'Dijital Bağımlılık' seminerine katıldı Eskişehir Emniyeti Alpu'da öğrencileri dijital risklere karşı bilgilendirdi

Seminere Alpu Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel de katılarak öğrencileri yalnız bırakmadı. Programda polis ekipleri tarafından teknolojinin bilinçli kullanımı, internet ve ekran bağımlılığının yol açabileceği sorunlar ile sanal dünyada dikkat edilmesi gereken güvenlik kuralları hakkında sunum yapıldı. Seminer, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, gençleri bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarına Alpu ilçesinde devam etti. Bu kapsamda Alpu Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin konferans salonunda öğrencilere yönelik 'Dijital Bağımlılık' konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

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