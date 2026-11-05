Eskişehir'de doğuştan nörofibrom hastalığıyla mücadele eden 20 yaşındaki genç kız, sol bacağında kalçasından ayak bileğine kadar uzanan 3 kilogramlık kitleden gerçekleştirilen başarılı ameliyatla kurtularak sağlığına kavuştu.

Eskişehir'de yaşayan R.B., doğuştan gelen nörofibrom (sinir sistemi tümörü) hastalığı sebebiyle sol bacağında yıllar içerisinde büyüyen kitle nedeniyle büyük zorluklar yaşadı. Sol kalçasından ayak bileğine kadar uzanan ve 3 kilograma ulaşan doku yüzünden yürüme, oturma ve kıyafet seçme gibi günlük aktivitelerinde ciddi kısıtlamalarla karşılaşan genç kız, uzun süre tedavi arayışında bulundu. Gencin ailesi, geçmiş dönemde Eskişehir Şehir Hastanesi'nde görev yapan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdülkadir Calavul ile iletişime geçti. Ankara'da görev yaptığı hastanede operasyona alınan genç kızın bacağındaki kitle başarıyla temizlendi. Ameliyat sonrası sağlığına ve hareket özgürlüğüne kavuşan R.B., artık rahatça yürüyebiliyor, sosyal hayatına devam edebiliyor.

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"3 kiloluk doku ameliyatla alındı"

Hastanın yaşadığı süreç ve gerçekleştirilen operasyon hakkında bilgi veren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdülkadir Calavul, "İnsan bacağındaki 3 kiloyla yaşayabilir mi? Eskişehir'de yaşayan bu hastamız bunun en büyük örneği. Nörofibrom denilen bir hastalıkla yaklaşık 20 yıldır mücadele ediyordu. Doğduğunda nörofibrom hastalığı başladı ve yıllar içerisinde gittikçe büyüdü. Ayak bileğinden kalçaya kadar kitle gittikçe büyüdü ve yaklaşık 3 kilogram oldu. Hastamız zamanla artık elbise giyememekte, yürüyememekte ve rahat bir şekilde oturamamaktaydı. Pantolon giydiğinde pantolonun bir tarafı bol, bir tarafı dar olmak zorundaydı. Çünkü sol tarafta, özellikle kalçadan ayak bileğine kadar 3 kiloluk dokuyla yaşıyordu. Bu durum onun hayatını ciddi derecede kısıtladı. Yıllar içerisinde doktor arayışlarına başladı. Hastamızla yolumuz kesişene kadar. Sol kalçadan ayak bileğine kadar uzanan bölgede 3 kilo dokuyu ameliyat ile aldık. Şu an hastamızın yaraları iyileşti ve rahat bir şekilde pantolon giyebiliyor, yürüyebiliyor, oturabiliyor, spor yapabiliyor. Artık gündelik işlerini çok rahat bir şekilde yapabiliyor" dedi.

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"Hasta şu an durumundan gayet memnun"

Ameliyat hakkında Abdülkadir Calavul şöyle konuştu;

"Bu ameliyat sinirsel bir ameliyattır, sinirlerle ilgili bir ameliyattır ve genetik geçişli bir hastalıktır. Hastanın kalçadan ayak bileğine kadar olan bölgedeki 3 kiloluk dokunun hepsini aldık. O bölgede şu an iz var; ancak dokunun hepsini aldığımız için hastanın hayat konforu daha da arttı. İlerleyen zamanlarda izle ilgili tedaviler sonrası izlerin görünümü de azalacaktır ve görsel olarak daha da iyi olacaktır. Hasta şu an durumundan gayet memnun. Rahat bir şekilde kalkabiliyor, oturabiliyor, yürüyebiliyor. Gayet iyi ve memnun. En önemlisi de istediği kıyafeti giyebiliyor ve rahat bir şekilde oturabiliyor. Daha önce çünkü oturamıyordu ve istediği pantolonu giyemiyordu. Bu hastalıklar nadir görülen hastalıklardır. Bu yüzden hastalar hiçbir zaman pes etmesin; doktorlarını arasın, arayışlarda bulunsun. Özellikle günümüzdeki dijital çağda kendi hastalıklarıyla ilgili tedavilerini geciktirmesinler. Bu hastamız 20 yaşında bize başvurmuştu, epey geç bir yaş. O yüzden tüm hastalara önerim; özellikle başta dijital medya olmak üzere doktorlara da, hastanelerimize de başvurmaları ve bu hastalıklar hakkında detaylı bilgi almalarıdır. Aynen öyle, ne kadar erken teşhis edilirse hayat kalitesi, konforu o kadar artacaktır. Ne kadar geç olursa da bu hastamızda olduğu gibi psikolojik olarak kendini kötü hissetme, hayat konforu, oturup kalkma gibi durumlarda inanılmaz derecede zorluklar yaşayacaktır."