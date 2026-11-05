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        Eskişehir'de proje okullarının çalışmaları değerlendirildi

        Eskişehir'de proje okullarının eğitim faaliyetleri, akademik başarı ve öğrenci gelişimine yönelik çalışmaların ele alındığı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 11:31 Güncelleme:
        Eskişehir'de proje okullarının çalışmaları değerlendirildi

        Eskişehir'de proje okullarının eğitim faaliyetleri, akademik başarı ve öğrenci gelişimine yönelik çalışmaların ele alındığı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın başkanlığında, Fatih Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen toplantıya ilgili birim amirleri ve okul müdürleri katıldı.

        Her ay farklı bir proje okulunun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, eğitim öğretim faaliyetleri, akademik başarıyı artırmaya yönelik çalışmalar, sosyal ve kültürel etkinlikler ile yürütülen projeler değerlendirildi.

        Toplantıda ayrıca öğrencilerin gelişimini destekleyen faaliyetler, yarışma ve gezi planlamaları, okul güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile farkındalık çalışmaları görüşüldü.

        Galeri
        Galeri

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