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        Eskişehir'de üreticiye güneş enerjili sulama sistemi için 717 bin lira hibe

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir üreticiye, güneş enerjili sulama sistemi kurulumu için 717 bin 188 lira hibe desteği sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 13:04 Güncelleme:
        Eskişehir'de üreticiye güneş enerjili sulama sistemi için 717 bin lira hibe

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir üreticiye, güneş enerjili sulama sistemi kurulumu için 717 bin 188 lira hibe desteği sağlandı.

        Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında yürütülen Tasarruflu Tarımsal Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi 2026 yılı 21. etap programından yararlanan üretici Mehmet Tahir Aksoy'a yüzde 70 hibe verildi.

        Sivrihisar ilçesi Aktaş Mahallesi'nde 11 dekarlık arazisinde üretim yapan Aksoy'un projesi kapsamında 30 kilovat gücünde derin kuyu motoru ve pompa, 48 güneş paneli ile 129 yağmurlama sulama ekipmanı temin edildi.

        Toplam 717 bin 188 lira 55 kuruş hibe desteğiyle kurulan sistem sayesinde sulama ve enerji maliyetlerinin azaltılması, su kaynaklarının daha verimli kullanılması hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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