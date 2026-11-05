Eskişehir'de proje okulları değerlendirme toplantısı yapıldı Toplantıda akademik başarı, projeler ve okul güvenliği konuları ele alındı

Eskişehir'de, İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın başkanlığında proje okullarının eğitim süreçlerinin değerlendirildiği koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Her ay farklı bir proje okulunun ev sahipliğinde düzenlenen toplantı, Eskişehir Fatih Fen Lisesi'nde ilgili birim amirleri ve okul müdürlerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıda; eğitim ve öğretim faaliyetleri, akademik başarıyı destekleyici çalışmalar, sosyal ve kültürel etkinlikler ile okullarda yürütülen projeler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca öğrenci gelişimini destekleyen faaliyetler, yarışma ve gezi planlamaları, okul güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile farkındalık çalışmaları ele alındı.