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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Tramvayda "çocuğum hasta" diyerek para toplayan kadın zabıtaya takıldı Dilencilik yapan kadının üzerinden çıkan paralara el konuldu

        Tramvayda "çocuğum hasta" diyerek para toplayan kadın zabıtaya takıldı Dilencilik yapan kadının üzerinden çıkan paralara el konuldu

        Eskişehir'de tramvay içerisinde "çocuğum hasta" diyerek yolculardan para toplayan kadın, Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince yakalanarak hakkında yasal işlem yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 16:39 Güncelleme:
        Tramvayda "çocuğum hasta" diyerek para toplayan kadın zabıtaya takıldı Dilencilik yapan kadının üzerinden çıkan paralara el konuldu

        Eskişehir'de tramvay içerisinde "çocuğum hasta" diyerek yolculardan para toplayan kadın, Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince yakalanarak hakkında yasal işlem yapıldı.

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, toplu taşıma araçlarında düzeni korumak ve vatandaşların huzurunu sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Gelen ihbar ve rutin kontroller çerçevesinde hareket eden ekipler, tramvayda yolcuları hedef alan dilencilik olayına müdahale etti. Tramvay içerisinde yolculara "çocuğum hasta" diyerek duygu sömürüsüyle para istediği tespit edilen kadın zabıta ekiplerince kontrol altına alındı. Kadın hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlem uygulanırken, üzerinden çıkan paralara da el konuldu.

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        "Vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz"

        Denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten zabıta memuru Hülya Peksu, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi zabıta memurları olarak dilencilikle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarımızın duygularını sömüren ve rahatsız eden kişilere karşı ekiplerimiz düzenli olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu mücadelede vatandaşlarımızın da duyarlı davranarak bizlere destek vermesini istiyoruz" dedi.

        Zabıta ekipleri, vatandaşların huzurunu bozan ve duygu istismarı yapan kişilere yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceğini, benzer durumlarla karşılaşılması durumunda bildirimde bulunulabileceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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