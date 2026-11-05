Odunpazarı Belediyesi'nden tarıma yerel tohum desteği

Odunpazarı Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek ve çiftçinin üretim maliyetlerini azaltmaya katkı sunmak amacıyla "Kalkanlı'dan Tarlalara Yunus Çeşidi Tohumluk Buğday Üretici Buluşması" düzenledi.

Buluşmada, üreticilere toplam 15 ton Yunus çeşidi tohumluk buğday dağıtıldı. 50 kilogramlık 300 çuval tohumun üreticilerle buluşturulduğu programda, konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türkiye'de tarım politikalarının yeniden ele alınması gerektiğini belirterek üreticinin doğrudan desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

"100 Yıl önce Atatürk'ün attığı temelleri yeniden hayata geçirmeye çalışıyoruz"

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Konuşmasında Atatürk'ün 100 yıl önce Eskişehir'de bu araştırma merkezini kurmuş olmasının önemine değinen Başkan Kurt, bu tarihi vizyonun göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Kazım Kurt, "Biz bugün, 100 yıl önce Atatürk'ün attığı temelleri yeniden hayata geçirmeye çalışıyoruz. Eğer bu işi eksiksiz ve doğru yapabilseydik, bugün Türk tarımı kesinlikle bu noktada olmazdı" dedi. Tarım sektöründeki ekonomik tabloya dikkat çeken Başkan Kurt, üreticinin alım gücündeki gerilemeyi mazot fiyatları üzerinden anlattı. Başkan Kurt, "Bugün 6 kilo buğday satıp 1 litre mazot alabilecek duruma geldiysek ortada çok ciddi bir sıkıntı var demektir. Aynı şekilde 30 kilo pancar satıp 1 litre mazot alabiliyorsak bu sıkıntının boyutu daha da büyümüştür. Bu tabloyu aşmanın yegâne yolu üreticimizi desteklemektir" diye konuştu.

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"Üreten ve daha çok üreten daha çok kazanmalı"

Üreticiye verilen desteğin doğrudan üretimi yapan çiftçiye ulaşması gerektiğini vurgulayan Başkan Kurt, tarımda üretimi teşvik eden politikaların hayata geçirilmesini istedi. Üreticinin daha fazla kazandığı bir sistemin kurulması gerektiğini belirten Başkan Kurt, ithalat yerine yerli üreticinin desteklenmesinin hem çiftçiye hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti. Başkan Kurt, "Yılsonunda ya da kışın ortasında Fransa'dan, Ukrayna'dan 30 liraya buğday ithal edeceğimize, temmuz ayında, ağustos ayında kendi Türk köylümüzden 50 liraya buğday alalım. Çiftçimize, köylümüze vereceğimiz bu para yine bu ülkenin sınırları içerisinde kalacaktır. Yabancı ülkelere giden para ise ülkemizden çıkmış olur" ifadelerini kullandı.

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"Yunus buğdayı üretimi artarak devam edecek"

Odunpazarı Belediyesi olarak tarımsal üretime katkı sunmak için imkânları ölçüsünde çalıştıklarını kaydeden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Yunus çeşidi buğday tohumlarının üreticilere dağıtılabilecek aşamaya gelmesinde emeği bulunan Dr. Necmettin Polat'a teşekkür etti. Dağıtılan tohumların önümüzdeki yıllarda çoğalarak daha fazla üreticiye ulaşmasını beklediklerini belirten Başkan Kurt, "İnşallah bu adım, tarımımıza küçük de olsa anlamlı bir katkı sunar. Dağıtılan bu tohumlar seneye 600700 kilo gibi verimlerle alındıkça daha da çoğalacak ve büyüyecektir" dedi.

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"Tarım politikaları baştan sona değişmeli"

Türkiye'nin tarım politikalarının bütüncül biçimde değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Kurt, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün çalışmalarının ve kapasitesinin önemine de dikkat çekti. Enstitünün başarılı çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Başkan Kurt, araştırma merkezinin kapasitesinin artırılması gerektiğini söyledi. Başkan Kurt, enstitü çalışanlarına emekleri için teşekkür ederek üreticilere dağıtılan Yunus çeşidi buğday tohumlarının tüm çiftçiler için hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diledi.

Programa Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Burhan Çelikoğlu, Eskişehir Genç Rençberler Derneği Başkan Vekili Görkem Alçın, Dr. Necmettin Polat, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Selim Taşkın ve çok sayıda üretici katıldı. Programda söz alan konuşmacılar, tarımsal üretimin geliştirilmesi, araştırma merkezlerinin önemi ve üreticilerin desteklenmesi konusunda görüşlerini paylaştı.

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Konuşmaların ardından Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, üreticilere 50 kilogramlık çuvallar halinde hazırlanan Yunus çeşidi tohumluk buğdayları takdim etti.