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        Eskişehir'de organ bağışı için farkındalık yürüyüşü düzenlendi

        Eskişehir'de organ bağışının önemine dikkati çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 16:33 Güncelleme:
        Eskişehir'de organ bağışı için farkındalık yürüyüşü düzenlendi

        Eskişehir'de organ bağışının önemine dikkati çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenen yürüyüş, İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası önünden başladı. İsmet İnönü 1 Caddesi'nden geçen katılımcılar​​​​​​​ yeniden İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası önüne geldi.

        İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin organ nakli konusunda önemli deneyime sahip olduğunu, ancak kadavradan organ bağışının artırılması gerektiğini söyledi.

        Eskişehir'de organ nakli bekleyen 128 hastanın bulunduğunu kaydeden Bildirici, "Bunlardan 125'i böbrek, 3'ü ise karaciğer nakli bekliyor. Aslında yaşam sona erdiğinde bütün fonksiyonunu bitirecek, toprakla karışacak organlarımızın bağışlanması konusunda merhamet ve şefkat kültürüyle kadim olmuş bu coğrafyanın insanlarının organ bağışını kolaylıkla yapabileceklerine dair inancım da çok güçlü." diye konuştu.

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        Bildirici, Organ Bağışı Haftası kapsamında farkındalığı artırmayı hedeflediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Görünürlüğü artırmak istiyoruz. e-Devlet ve e-Nabız üzerinden çok kolaylıkla organ bağışı yapabiliyorsunuz. Ne yazık ki ilimizin organ bağışı konusundaki rakamları oldukça düşük. Eskişehir'de bugüne kadar yaklaşık 5 bin 100 vatandaşımız organ bağışında bulundu. Amacımız bu rakamları daha yukarılara çekmek. Farkındalığı artırıp vatandaşımıza daha sık ve kolay ulaşırsak, insanlarımızın organ bağışına ciddi anlamda destek vereceklerine dair inancım son derece güçlü."

        İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Ersin Işıldı ise Organ Bağışı Haftası'nın toplumun dayanışma ruhunu, yaşatma azmini ve insan hayatına verdiği değeri hatırlatmak açısından önemli olduğunu kaydetti.

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        Eskişehir'de organ nakli bekleyen hastalara umut olmak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla bir araya geldiklerini belirten Işıldı, tıbbın gelişmesiyle birçok kronik organ yetmezliğinin tedavi edilebildiğini ancak son evreye gelmiş hastalar için tek çarenin organ nakli olduğunu ifade etti.

        - Annesinin bağışıyla yeniden hayata tutundu

        Muhtaçlara Sağlık Birimi Sorumlusu Selahattin Demir de böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gördüğünü, annesinin böbreğini bağışlamasıyla yeniden sağlığına kavuştuğunu anlattı.

        Annesinin hiç tereddüt etmeden bağışta bulunduğunu belirten Demir, "Annem bir saniye bile düşünmeden, 'Benim böbreğim oğlum artık sende yaşasın.' dedi. Eğer ben bugün nefes alabiliyorsam, sevdiklerimle anılar biriktirebiliyorsam ve iki kızımın yanında olabiliyorsam, bunların hepsi annem sayesindedir." ifadelerini kullandı.

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        Pankreas nakli için beklediğini de aktaran Demir, vatandaşları bağış konusunda bilinçlenmeye davet etti.

        - "Organ bağışı hayat kurtarır"

        Tıbbi sekreter Emel Yılmaz da 15 yıldır oğlunun böbrek nakli süreciyle mücadele ettiğini belirterek, organ bağışının önemini bu süreçte daha iyi anladığını ifade etti.

        Oğlunun böbreklerinin iflas etmesinin ardından babasının böbreğini bağışladığını aktaran Yılmaz, "Onu dünyaya ben getirdim ama ikinci hayatını babası bağışladı. Organ bağışı hayat kurtarır." dedi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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